Lastemuuseum Miiamilla kutsub laupäeval loomingu- ja laadapäevale

Päeva keskel toimub laste mänguasjaturg, kus lapsed saavad oma kasutatud mänguasju müüa või vahetada. Tingimuseks on see, et esemed on puhtad ja terved. Laste oma turul kauplevad oma mängude või enda tehtud käsitööga lapsed ise, vanemad on abiks ja toeks. Kuna müügiplats on väike ja kohtade arv piiratud, siis on vaja eelnevalt oma tulek registreerida SIIN.