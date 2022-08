Station Narva esinejatenimekiri rikastus Soome akordionivirtuoosi ja Eesti muusika uute nimedega

Bert on Beats ehk Bert Prikenfeldt toob piirilinna oma tumeda techno ja filmiliku laenguga autorielektroonika. Esimest korda jätab ta kõrvale arvutid ja plaadimängijad ning toob lavale modulaarsüntesaatorid, trummimasinad ja muu analoogtehnika, andes inimese ja masina võitlusega aimu, mida uut võib oodata tema sügisel ilmuvalt albumilt «Seitse». Ühtlasi esineb Bert Station Narval DJ Critikali nime all ka A-Rühma koosluses.

Kimmo Pohjoneni loomingus vahelduvad lüürilised ballaadid folkroki ja eksperimentaalmüraga ning tema esitluslaadi on võrreldud šamaani rituaaliga, mille kese on elektrifitseeritud viierealine akordion. Ta on avaldanud alates 1990ndate keskpaigast üheksa täispikka sooloalbumit, tuuritanud üle ilma, troonimud Euroopa globaalmuusika edetabeli tipus, pälvinud oma loomingu eest Briti folgipiibli Songlines kriitikutelt maksimumpunkte ja Soome valitsuselt riikliku preemia multidistsiplinaarse kunsti kõrgetasemelise edendamise eest.