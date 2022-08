KULTUURIS KUUM ⟩ Kuidas näitleja Jaan Rekkor kehastus jõhkardlikuks psühhopaadiks

Krimisari «Kes tappis Otto Mülleri?» esilinastub 9. septembril Viaplays. Birk Rohelennu kirjutatud ja René Vilbre lavastatud originaalsarja keskmes on tuntud ärimees ja endine maadlustäht Otto Müller, kes leitakse tema 65. sünnipäeval oma kodus mõrvatuna. Detektiivid küsitlevad kordamööda kaheksat pereliiget ning järk-järgult tulevad päevavalgele tumedad tõed eduka ja võimsa mehe kohta. Igaühel on Otto Mülleri kohta oma lugu rääkida – ja igaühel on motiiv.

Sarja autor on edukas romaanikirjanik Birk Rohelend, kes on loonud ka Eesti ühe populaarsema telesarja «Padjaklubi». Režissöör on René Vilbre, kelle hiljutiste tööde hulka kuulub üks Eesti filmiajaloo suurimat tulu teeninud triloogia «Klassikokkutulek» ja komöödia «Eesti matused». Sarja tootja on Tallinnas asuv Cuba Films, millel on 10-aastane sarjade ja reklaamide tootmise kogemus ning mille töö on tunnustatud Eesti prestiižsel Kuldmuna auhindade jagamisel. Viaplay Groupi peaprodutsent on Isabelle Hultén.