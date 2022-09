Varalahkunud Batmani-staarist luuakse digitaalne kunstikollektsioon

NFT-d on pakkumiste tegemiseks saadaval alates 14. septembrist. Enampakkumise võitjad saavad lisaks NFT-le kauni kunsttrükise, mille on allkirjastanud Ben Watts, või eksklusiivse trükise Wattsi varem nägemata fotodega. NFT-d sisaldavad mitmesuguseid kaadreid varalahkunud näitlejast, kes suri 2008. aastal 28-aastaselt. Seal hulgas on ka fotod Ledgerist LA jõe ääres rulaga sõitmas ja Drive-In Studios toimunud fotosessioonil.

Heath Ledger Foundationi kaudu antakse stipendiume noortele Austraalia näitlejatele ja talentidele, «kes näitavad üles erakordseid võimeid ja pühendumust oma tööle ning kellel on rahvusvahelised püüdlused ja kes soovivad töötada ja koolitada rahvusvaheliselt.» Rahalise stipendiumi, professionaalse karjäärikoolituse ja toetuse Hollywoodis on seni pälvinud näitlejad Bella Heathcote ja Cody Fern. Stipendiumide määramise eest on vastutanud teiste seas Chris Hemsworth, Naomi Watts, Matt Damon, Jacki Weaver ja Gary Oldman.