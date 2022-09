Populaarsed Ameerika näitlejad sai Venemaale sissesõidukeelu

Venemaa kehtestas esmaspäeval, 5. septembril sanktsioonid 25 ameeriklasele, sealhulgas komöödianäitleja Ben Stillerile ning näitlejale ja aktivistile Sean Pennile, ning on keelanud neil edaspidi riiki siseneda. See on vastuseks nende avalikule kriitikale Venemaa sissetungi vastu Ukrainasse.

Kahekordne Oscari-võitja Sean Penn viibis Ukrainas vahetult pärast sõja puhkemist 24. veebruaril, et salvestada dokumentaalfilmi. Sõja esimestel päevadel oli ta sunnitud ühinema miljonite ukrainlastega, kes Ukrainast Poola kaudu jalgsi põgenesid. Sellest ajast on olnud Penn häälekas Zelenskõi toetaja. Ka naasis Penn juunis Ukrainasse, et kohtuda sõjast räsitud riigi juhiga.

«Osa sellest, mis teeb ta nii erakordseks, on tema julgus - ta on nii paljude ukrainlaste nägu. See on juhtimine, mille poole peaks kõik pürgima, see on mõttevabadus ja tõeline initsiatiiv, mis on lihtsalt nii liigutav,» sõnas näitleja hiljem. «Ukraina kogu oma mitmekesisusega näitab üles ühtsust, mida tänased väljakutsed nõuavad.»