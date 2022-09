Uskumatu rekord: «Sõrmuste isanda» eellugu võidutseb voogedastuses

Väidetavalt on need muljetavaldavad, kuigi veel kinnitamata numbrid purustanud kõik varasemad Amazoni rekordid, muutes seriaali voogedastusteenuse ajaloo suurimaks esmaesitluseks. Miljard dollarit väärt «Sõrmuste isand: Võimusõrmused» on väidetavalt kõige kallim telesaade, mis eales toodetud, ja selle edust sõltus paljuski Amazoni saatus nn «voogedastussõjas».

Amazon ei täpsustanud pressiteates, kuidas platvormil vaatamisi mõõdatakse või kui mitu minutit peab tellija seriaali vaatama, et et vaatamine ära loetaks. Kuigi Amazon osaleb Nielseni voogesituse-aruannetes, on see esimene kord, kui ettevõte on avaldanud Prime Video originaalsarja konkreetsed reitinguandmed.