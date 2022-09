Julia Savitskaja: välismaalt kardavad inimesed nüüd Narva festivalile tulla

Ma ei ole kunagi lõpuni rahul. Olen perfektsionist ning näen alati kõiges arenguruumi. Eelkõige puudutab see publikunumbreid. Narva ooperipäevad on selles liinis iga aastaga kasvanud ning tänavune kord oli kindlasti senistest kõige publikurohkem. Iseäranis menukaks osutus reedene balletiõhtu, mis oli peaaegu välja müüdud.

Kahjuks vägagi ning seekord peamiselt vales suunas. Veel eelmisel nädalal, kui õhutemperatuur näitas peaaegu 30 soojakraadi, läks piletimüük väga hästi. Ent kui ilmateade käis välja prognoosi, et festivali ajal saab olema jahe ja vihmane, lõppes see nagu noaga lõigatult.

On see pannud teid mõtlema võimalusele nihutada festivali toimumisaega natuke varasemaks, mil ilmad on suvisemad?

Jah, olen mõelnud nii juuli viimast kui ka augusti eelviimast nädalavahetust. Lisaks võimalikule publikuhuvi kasvule annaks see loodetavasti meie jaoks positiivse efekti ka küttekulude kokkuhoius. Gaas, millega me orkestriauku kütame, et muusikutel soe oleks, on praegu ikka väga kallis...