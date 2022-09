KULTUURIÜHENDUSED KRIISIS ⟩ Eesti Kontsert: meil on kohustused nii riigi kui ka muusikute ees

Eesti Kontserdi kommunikatsioonispetsialisti Andri Maimetsa sõnul oleks kahju, et kui sellest olukorrast ja avaldusest jääks kõlama see, et kultuurirahvas tuleb ja nõuab jälle midagi. «Küsimus on selles, et me teame, et Eesti Vabariigi valitsus on täna koostamas neljaks aastaks riigieelarvestrateegiat ja me teame ka, et kultuur peaks olema prioriteet meie rahvuse ja kultuuri säilimise huvides. Mida me ka tänases avalduses ütlesime, on, et kultuuriorganisatsioonid on valmis istuma valitsusega ühise laua taha, et seda strateegiat arutada ja vaadata otsa kultuurivaldkonna rahastusele, mis puudutab nii palku kui ka tegevustoetuseid. Me tahaksime valitsusele olla siiski partnerid, mitte süüdistajad.»