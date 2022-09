KULTUURIÜHENDUSED KRIISIS ⟩ Eesti Rahva Muuseum: parimad eksperdid lähevad mujale tööle!

«Muuseumivaldkonnas on mure ennekõike selles, et kui suures inflatsiooni- ja hinnatõusurallis ei tõuse kultuuritöötajate ja ka teiste kultuurivaldkonnas töötavate inimeste palgad, siis aastaid välja koolitatud ja eksperdiks kasvanud inimesed hakkavad leidma tööd mujalt. Meil juba on juhuseid, kus meie teaduritele on tehtud ettepanekuid tulla hoopis suurema palgaga teistesse asutustesse tööle.

Oleme seni suutnud neid kinni hoida sellega, et oleme rääkinud, kuivõrd paindlik, sõbralik ja motiveeriv keskkond on muuseum töötamiseks. Kui nüüd tõesti kvalifitseeritud, pärandi hoidmist ning uurimist tundev ekspertiis läheb laiali, siis on aastaid tehtud töö tehtud mitte millegi nimel. Seda tagasi pöörata, kõiki neid kontakte ja võimalusi uuesti luua on keeruline ja see võtaks aastaid, kui mitte aastakümneid. ERM kirjutas pöördumisele alla lootuses, et kultuur seekord ei jääks kriisidest hoolimata teiste valdkondade varju. Oluliseks peetakse nii kultuuritöötajate palga olulist tõstmist, kui ka kultuuriasutuste baasrahastuse ja tegevuskulude katteks mõeldud rahastuse tõstmist.»