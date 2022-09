KULTUURIÜHENDUSED KRIISIS ⟩ Tallinn Music Week: me peame paremini mõistma raharinglust kultuuris

Tallinn Music Weeki juht Helen Sildna leiab, et oluline on silmas pidada, et kultuur ei vii lihtsalt raha välja, vaid toob tagasi ka ja kultuuri ei peaks mõistma kui järjekordset kulurida. Lisaks – mida suuremad on pinged ühiskonnas, seda teadlikumalt tuleb ühtse kultuuriruumi nimel tööd teha, mis tähendab ka – investeerida.