Nädalavahetus toob kuuma peo: Klubi HALL tähistab viiendat sünnipäeva

Esimese õhtu peaesinejaks on juba üle 20 aasta elektroonilise muusika skeenel tegutsenud Tobias., kelle live'is saavad ühtaegu kokku rinii avangard kui ka klubimuusika. Õhtu teine väliskülaline on plaadifirma Superluminal juht Matthias, kes tegutseb tulevikku vaatava tantsumusika esirindel ning on põrandaaluses tantsumuusikas parasjagu üks hinnatumaid diskoreid.