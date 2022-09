«Stranger Things» tõugati troonilt: kõige rohkem vaadatakse uut Netflixi koomiksisarja

Aruande koostamisel lähtuti augusti teisest nädalast. Fantaasiaseriaali on kokku vaadatud 1,4 miljardit minutit, «Stranger Thingsi» aga 1,1 miljardit minutit. Edetabelist, mis järjestab vaadatavuse põhjal erinevate voogedastusteenuste originaalsarjad, leiab kaheksa Netflixi seriaali, ühe Hulu seriaali ja ühe Amazon Prime Video seriaali. «The Sandmanile» ja «Stranger Thingsile» järgnevad «Virgin River» ning «Locke & Key».

Kuigi «The Sandmani» näol leidis Netflix uue hiti, on algupäraste koomiksite autor ning sarja kaasautor Neil Gaiman hoiatanud, et suured vaatajanumbrid ei garanteeri sarja jätkumist. Stsenarist David S. Goyeri sõnul käib töö uute stsenaariumite kallal, olgugi et Netflix pole teist hooaega veel kinnitanud.