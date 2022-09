Uuring näitab: Pirita kloostri varemed kannavad püsikatuse välja

Uuring annab väga põhjaliku ülevaate varemete olukorrast. Pirita kloostri varemete kloostrikiriku müüritise üldine seisukord on rahuldav, kuid see vajab restaureerimist. Kiriku paekivimüüride seisukord on rahuldav – põhikehand on terviklik, mille jäikus on tagatud, kirjutatakse uuringus. Samas tõdetakse, et kloostrikirikust põhja pool olevad müüriosad on varisemisohtlikud ja need vajavad kohe kordategemist.