Parim telesari: «Sassis», aga stiilselt

Kaks keskealist vehma (valge eesti heteromees, filosoof Margus Oti määratluse järgi) Andres Maimik ja Rain Tolk tegid telesarja «Sassis» tänapäeva naise probleemidest. Kui see mullu novembris esimest korda televalgust nägi, kirjutasin arvustuses, et tegemist on väikese särava pärliga Eesti lavastuslike telesarjade seas.