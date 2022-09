Kratid karglevad koomiksikülgedel: «Rehepapi» graafiline romaan saab teise osa

«Paljudega Teist olen juba tuttav, kuna aasta tagasi oli Hooandjas Andrus Kivirähki «Rehepapp» ainetel valminud graafilise romaani esimene osa. «Rehepapp ehk novembri esimene pool» leidis minu suureks rõõmuks palju toetajaid ja nüüdseks on joonistatud piltjutustus huvilisteni jõudnud. Täna on mul hea meel esitleda Hooandjas graafilise romaani teist osa. Lugejale juba tuttavate tegelaste toimetamised mahuvad sel korral 160-le leheküljele. Kokku on raamatus 607 eraldi pilti, mille joonistamiseks kulus 11 kuu jooksul valdav osa igapäevastest vabadest tundidest,» seisab uue «Rehepapi» koomiksiraamatu kirjelduses.

Tammjärv lisab, et raamatu formaadis graafilise romaani joonistamist võiks võrrelda Tartu Suusamaratoniga. «Füüsiselt ja vaimselt tervena finišisse jõudmiseks on vaja jagada jõuvarud süsteemselt kogu distantsile. Terve see teekond on pakkunud katsumusi ja nõudnud suurt panustamist. Ja mitte ainult minult vaid kogu perekonnalt, kes mind sellel teekonnal igati toetasid.»