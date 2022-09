Brad Pitti ja Nick Cave’i kunstinäitus Soomes

Filmidest «Kaklusklubi» ja «Ükskord ammu Hollywoodis» tuntud Brad Pitt esitleb Tamperes asuvas Sara Hildéni kunstimuuseumis oma esimesi skulptuure. Lisaks Pitti loomingule näeb näitusel töid muusik Nick Cave’ilt ja kunstnik Thomas Houseagolt. Soome kunstimuuseumis võib leida üheksa Brad Pitti tööd. Pitt on loonud majakujulise silikoonist struktuuri, mida on relvaga tulistatud. Samuti on näitusel tema 46 sentimeetri kõrgune puukoorest tehtud maja, mida hoiab koos teip.