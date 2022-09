Kultuuri lühiuudised: ERM-is avatakse Peeter Mudisti mahukas näitus

Peeter Mudist

Kellerteatri lavale jõuab «Kunksmoor»

Lavastaja sõnas, et «Kunksmoori» lavastama asudes avastas ta, kui karm ja inimlik see lugu võib kohati olla. «Kohtuvad kaks üksikut inimest, kes väga tahaksid koos olla, aga lihtsalt ei oska. Sõprus ja armastus on olulised teemad nii väikestele kui suurtele. Ma ei mäletanud, kui inimlik ja võimas on Kunksmoori tegelaskuju ning kui ilus ja poeetiline sõnakasutus selles tekstis on,» rääkis ta.