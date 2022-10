300 miljonit: Phil Collins ja Genesis müüsid oma muusikakataloogi õigused

Billboardi andmetel hõlmab müük Collinsi suurimaid hitte nagu «In the Air Tonight», «You’ll Be in My Heart» ja «Against All Odds», aga ka tema kuulsaid kavereid Diane & Annita loost «A Groovy Kind of Love» ja the Supreme's loost «You Can’t Hurry Love». Concord Music Group omab nüüd väidetavalt ka teatud õigusi Genesise lauludele, sealhulgas «Invisible Touch», «Land of Confusion», «That's All» ja «Follow You, Follow Me».