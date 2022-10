Arg Part haudus välja debüütalbumi

Albumi kõikide sõnade autor, multitalendist solist Karl Vilhelm Valteri sõnu tuleks albumit kuulata juba üksnes selle tõttu, et lauldakse emakeeles, mis on aina haruldasem nähtus. «Ma usun, et olen teinud eesti keelega asju, mida ma varem pole kuulnud. Põnevat kuulamist on kindlasti!» kinnitas Valter.

Fännide jaoks rajude live´ide poolest tuntud Arg Part on «Inkubaatorile» kogunenud materjali juba oma kontsertidel publikule tutvustanud ja tugeva vahetu tagasiside toel on kogumikule pääsenud seetõttu ka viimseni viimistletud palad. See on ka üks põhjus, miks kogumikuga nõnda kaua aega on läinud.

«Saime lõpuks purki viie aasta jagu loomingut, mis on sama kirju nagu need viimased aastad minu elus,» sedastas Valter.

Kitarrist Johannes Pihlaku sõnul on leiab albumilt head muusikat seinast seina. «Leidub hoogsaid energiapomme, leidub rahulikumat naudingut, leidub ka instrumentaali. See ei ole «kõigile midagi» album. See on «kõigile kõike» üllitis,» sõnab bändi kitarrist Johannes Pihlak.

«Inkubaatorit» saab alates tänasest kuulata peamistelt voogedastuspatvormidelt ja hästivarustatud raadiojaamadest.