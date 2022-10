Mait Agu preemia pälvisid Elo Unt ja Aneta Varts

Elo Unt on lõpetanud koreograafia eriala 2002. aastal ning seejärel olnud pikaaegne Eesti Tantsuagentuuri koreograaf ja tantsuõpetaja ning assisteerinud mitmete eesti muusikalide koreograafe. 2002–2015 oli Unt Eesti Tantsuagentuuri kunstiline juht ja tantsuõpetaja. Vahemikus 2016–2021 oli ta TLÜ BFMi tantsukunsti lektor. Elo õpetas eesti rahvatantsu põhiliikumisi ja erinevate ajastute autoritantsu, samuti omaenda loodud repertuaari. Aastast 2015 on Elo Unt Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambli Soveldaja kunstiline juht. 2021. aastal pälvis laureaat rahvakultuuri kategoorias aastapreemia Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambli Soveldaja juhendamise eest kui loominguline ning pühendunud rahvatantsu edendaja. 2017. aastal oli Elo I Tallinna Tantsupeo kunstiline juht-pealavastaja. Lisaks on ta osalenud mitme üld- ja noorte tantsupeo ning teiste suurejooneliste lavastuste väljatoomisel meeskonnaliikme, liigijuhi ning assistendina. Tema looming on pälvinud tunnustust mitmel korral. Elo eestvedamisel loodi 1. oktoobril 2021. aastal Tallinna Ülikooli Vita hoone fuajees Mait Agu elu ja loomingule keskenduv näitus, mis teostus koostöös Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambel Soveldajaga ning just Elo idee oli nimetada TLÜ Vita maja black box Mait Agu saaliks.