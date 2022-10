Tantsulavastus kutsub kohtuma tundmatuga meis endis

Roosna ja Flaki tunnustatud loometegevus on siinsel tantsuväljal tuntud juba aastaid, nende viimane lavastus «Two Body Orchestra» («Kahe keha orkester») on tuuritanud nii kohalikel kui välismaistel lavadel ja festivalidel.

Roosna sõnul oli lavastuse ideeliseks lähtepunktiks inimeste sisemaailma ja isiklike kogemuste ainulaadsus ning ligipääsmatus. «Iga inimene mõtestab maailma erinevalt. Me tajume selle ainulaadsuse jõudu ja mõju, kuid see on teatud mõttes "must auk" ja me ei tea kunagi lõpuni, mida teine inimene tunneb, tajub ja kogeb.»