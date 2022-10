Suri kantrimuusik Loretta Lynn

«Meie kallis ema Loretta Lynn suri täna hommikul, 4. oktoobril, rahulikult läbi une oma armastatud rantšos, Hurricane Millsis,» seisis pere avalduses The Associated Pressile. Nad palusid leinaperioodil privaatsust ja lisasid, et mälestusteenistus kuulutatakse välja hiljem.

Lynn saavutas laiema tuntuse lauludega «Coal Miner’s Daughter», «You Ain’t Woman Enough», «The Pill», «Don’t Come Home a Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind)», mis ilmusid 1960ndatel ja 70ndatel.