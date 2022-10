Inwards Festival viib reivikultuuri Jaani kirikusse

Peaesinejateks on Nikolajev ja Kenn-Eerik Kannike. Festivali teemaks on moonutused – püüdlus leida sisemist rahu ja tasakaalu ebastabiilses, sõjategevusest ja ebaõiglusest ümbritsetud maailmas.

«Nikolajev ja Kenn-Eerik Kannike on kaks muusikut, kes teevad Eestis elektroonilise muusikaga midagi täiesti omanäolist. Kenn on saundimeister, kes loob niivõrd sissetõmbavaid kordusi, et ära kaduda on rohkem kui lihtne. Helid jooksevad ümber pea, läbi keha ja põimuvad kokku su hingega. Nikolajev kasutab aga müra, emotsionaalsust ja ekstreemsust, et kuulaja endaga kaasa viia. Nende kahe artisti loomingu tugev kontrast on miski, mis meile palju elevust tekitab,» ütles festivali kunstiline juht Tristan Rebane.