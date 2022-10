Etnokulpide jagamisel riisus koore Puuluup

Parima albumi auhinna sai Puuluup «Viimane suusataja» eest ning parim lugu on nende «Paala järve Vaala baar».

«Eesti pärimusmuusikal läheb paremini kui kunagi varem. Pärimusmuusika on olnud läbi ajaloo sotsiaalne liim, mis toob inimesed kokku ja annab põhjuse pidutsemiseks. Seekord on toimumas juba 20. lõikuspidu ehk tähistame olulist juubelit Eesti pärimusmuusikas,» ütles Eesti Pärimusmuusika Keskuse juht Tarmo Noormaa keskuse pressiteates BNS-ile. «Etnos tehakse suuri tegusid. Uus põlvkond ägedaid, karismaatilisi ja ägedaid noori, keda me nominentide hulgas nägime, tuleb peale, kes mängivad niivõrd hästi pilli,» lisas Noormaa.

Tänavune Etnokulpide konkurss võttis kokku pärimusmuusika kahe aasta loomingu, kuna tavapärases koosseisus Etnokulpe pole erikorrast tingituna saanud vahepeal kätte jagada.

«Võib öelda, et meil on koos kahe aasta lõikus. Eesti riigi suurust arvestades on see äärmiselt väljapaistev, et muusikud on nii aktiivsed,» lisas Noormaa, kelle sõnul oli mitmes kategoorias võit ülekaalukas.

Rahvahääletusel osales üle 3000 inimese, kes oma lemmikute eest hääle andis.

Keskuse erikulbi sai Ingrid Rüütel, kes on rahvamuusika uurija ja üks eesti etnomusikoloogia rajajatest.

Rüütel on kogu oma karjääri vältel olnud kogu folkloori uurimise ühiskondlikult mõjukas eestvedaja ja eestkõneleja. Läbi aastakümnete on talletanud Rüütel aktiivse väliuurijana tuhandeid rahvalaule ja osalenud mitme teadusfilmi tegemisel.

Noormaa sõnul on Rüütli viimane väljanne arhiivisalvestiste kogumik «Viljandimaa laule ja lugusid,» mille juurde kuulub ka plaat «Viljandimaa laule ja pillilugusid».

Parim sooloartist on Mari Kalkun, parim ehe pärimusmuusika on Lüü-Türr albumiga «Tule minu ildaja istumaie», parim uus tulija on Leik albumiga «Las mind kasva». R2 erikulbi sai Oopus «Folk on Acid» eest.