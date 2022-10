Kultuuri lühiuudised: meie suurepärane sopran esineb Eestis!

Sopran Mirjam Mesak esineb Eestis

Maailmas jõudsalt oma kontserdigeograafiat ja -rolle avardav eesti sopran Mirjam Mesak on esimest korda kodumaal täispika ja vaimustava Lied’i-kavaga. 20. oktoobril Estonia kontserdisaalis toimuva kontserdi kavast leiab Tubina, Mägi ja Rahmaninovi laululoomingu. Artisti saadab klaveril Ewa Danilewska, kes on võitnud auhindu klaverikonkurssidel ja töötab praegu repetiitorina Berliini Riigiooperis. Noor lauljanna on õppinud Londonis Guildhalli muusika- ja draamakoolis professor Rudolf Piernay juhendamisel.