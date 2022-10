LOATA TEHTUD ETENDUS ⟩ Kurt Cobaini pärijad mõistsid hukka muusikust tehtud ooperi

««Viimased päevad» on kirjutatud ja lavastatud ilma loata,» seisab Cobaini pärandi hooldaja avalikus teadaandes. «See ooper, täpselt nagu film, on heaks kiitmata katse lõigata kasu lavastaja Gus Van Santi ja Kurti põgusast kohtumisest. Seda ühte kohtumist on kasumi huvides ekspluateeritud juba 30 aastat. Aitab.»

Londoni kuningliku ooperimaja esindaja vastas: «Kuningliku ooperimaja lavastus põhineb Gus Van Santi samanimelisel kultusfilmil, mis tuli välja 2005. aastal. See on fiktiivse sisuga ning loodi Gus Van Santi ning HBO loal.»

Ooperi heliloojaks on Oliver Leith, lavastajateks Matt Copson ja Anna Morrissey. Selle keskmes on muusik nimega Blake, kelle tegelaskuju on loodud Cobaini põhjal. «Muusik Blake on hiljuti põgenenud taastusravikeskusest. Teda aga kummitavad asjad, külalised ning mälestused, mis juhivad tema mõtteid eemale ta tegelikust peaeesmärgist – enesehävitusest,» seisab ooperi ametlikus kirjelduses.