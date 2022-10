Muusikust NFT-ettevõtja annab Tallinnas kontserdi

Jacob Lee usub, et subjektiivne täius on võimalik. «Ma ei usu, et suudan kusagil mujal kogeda sellist rahulolutunnet,» ütleb Jacob, et on leidnud oma olemise põhjuse muusikas.

Jacob Lee saavutas oma esimese kuulsuse, kui ta astus üles Austraalia sarjas «The Voice». Praeguseks on ta välja andnud EPsid, kuus täispikka stuudioalbumit ja 135 videot, mis tähendab ühtlasi üle 250 miljoni Youtube'i vaatamise ja 200 miljoni Spotify kuulamise. Seejuures on ta jäänud täiesti sõltumatuks artistiks.

Praegu annab ta viimast lihvi oma kolmandale täiesti iseseisvale albumile, millel pole veel pealkirja. Eelmise aasta augustis andis Lee välja kogumiku «The Conscience Cards» – tema esimese NFT-kogu Ethereum Blockchainil. Tegemist on 12 täielikult animeeritud kollektsionäärikaardiga, mis esindavad Lee teist stuudioalbumit. Jacob usub, et tema NFT projektid määravad lähitulevikus selle, kuidas artistid oma kuulajaskonnaga suhtlevad. Jacob Lee ilu seisneb selles, et ajab sihikindlalt oma rida, suunates oma energia fännidega sisukate ja püsivate suhete arendamisse ning järjepidevatesse uuendustesse, et viia oma muusika järgmisele tasemele.