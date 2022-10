ESMAKORDSELT EESTIS ⟩ Tallinnas esineb Ameerika pungilegend ja filminäitleja

18. veebruaril astub esmakordselt Eestis publiku ette Henry Rollins, kes on üle maailma tuntud kui näitleja, laulja, kirjanik, saatejuht. Ta on tuntud rollide eest filmides «Heat», «Lost Highway», «Johnny Mnemonic», «Wrong Turn 2» ning muidugi ka muusikukarjääri kaudu. Eestisse jõuab Henry Rollins oma püstijala-show «Good To See You 2023» raames ja see on tema esimene kord Eestit külastada.