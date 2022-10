Peeter Mudisti maalitud Lydia Koidula portree müüdi 111 000 euro eest

Tagantjärele selgub, et maal mahtus kirjanduse ajaloo konteksti palju rahulikumalt kui kunsti konteksti. 1980. aastate alguses rippus maal Tammsaare muuseumi näitusesaalis tumerohelise tekstiiliga kaetud seintel ning pärast näituse lõppu kinkis Peeter Mudist maali muuseumi edumeelsele direktorile Elem Treierile. Nii on maal rippunud Elem Treieri pere koduseinal järgmised 40 aastat, ilma et tal oleks olnud vähimatki kunstiajaloolist konteksti, analüüsi, hinda, kirge, tsensuuri. Küll aga see, mis oli, oli maali omaniku kirjandusteaduslik kontekst ja sellest piisas. Tammsaare ja Vilde muuseumi seos Peeter Mudistiga sai hiljem veel järje – Kadriorus juhatas Eduard Vilde muuseumi sissepääsuteed Peeter Mudisti skulptuur «Eestile».