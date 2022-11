Traagiline kaotus: suri filmitäht Tim Rothi noor muusikust poeg

Cormac Roth andis vähidiagnoosist teada Instagramis. Ta märkis, et vähk on temalt nõudnud pool tema kuulmist, 27 kilo kehakaalust ning enesekindluse. «Elu on lühike,» kirjutas ta. «See on kaos. Ja kunagi ei oska ette näha, et see just sind võib tabada. Olge terved ja käige arsti juures. P**sse vähk.»