Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit alustas 20 aastat tagasi puitehitise konkursiga, mille eesmärk on tõsta esile uusi ehitisi, kus on kasutatud puitu parimal võimalikul viisil nii rohepöörde, arhitektuurses kui ka ehituslikus mõttes. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja rõhutab, et järjest enam on konkursi läbivad märksõnad puidu innovatsioon ja loodussäästlikkus, mis näitab meie inseneride taibukust ning ehituse tulevikusuunda.