GALERII ⟩ Nii möödus mõnus sügisene kirjandusõhtu Tõnu Õnnepaluga

Õnnepalu ja Kaplinski kirjavahetust sisaldav raamat on kujunenud üheks selle aasta müüdumaks kodumaiseks raamatuks. «See kirjavahetus sai alguse raamatu «Vaimu paik» kirjutatud intervjuust-eessõnast. Kui see tehtud sai, pani Jaan Kaplinski ette, et võiks ju veelgi kirjutada ning neist kirjadest ehk kunagi ka omaette raamatu teha. Nii kestiski see jutuajamine kirja teel peaaegu kuni Jaan Kaplinski lahkumiseni – 2020. aasta detsembrist järgmise aasta juulini,» selgitab Õnnepalu, kuidas materjal raamatu jaoks tekkis.