GALERII ⟩ Aasta kõige rajum metalpidu pani Helitehase rappuma!

1990. aastal Göteburgis loodud In Flames on kolmekümne tegutsemisaasta jooksul truuks jäänud meloodilisele death metal'ile. See on ajaga leidnud omapärase väljenduse, mis avaldub ansambli kolmeteistkümnel albumil. Bändi värskeim kauamängiv on salvestatud koos Grammy auhinnale nomineeritud produtsendi Howard Bensoniga ning plaat on jõudnud erinevate edetabelite tippu, positsioneerides muuhulgas esikohal Rootsis ja Austrias ning ka USA rokk- ja metalalbumite topis.