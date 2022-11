Gustav Klimti maali rünnati

Kliimaaktivistid valasid teisipäeval musta vedelikuga üle Viinis Leopoldi muuseumis välja pandud Austria maalikunstniku Gustav Klimti meistriteose «Surm ja elu». «Restauraatorid töötavad selle nimel, et teha kindlaks, kas klaasiga kaitstud maal on kahjustatud,» ütles muuseumi esindaja. Vastutuse protestiaktsiooni eest võtsid Twitteris aktivistid rühmitusest Viimane Põlvkond (Last Generation).