Reigo Ahven: miks maksad muusika eest, mida päriselt ei kuulagi?

Viimase kuu jooksul on mitmed meediakanalid nii Eestis kui mujal maailmas lahanud muusikatööstuse ja eelkõige voogedastusega seonduvaid probleeme. Ühest küljest on selle tõuke andnud Netflixi kuueosaline sari «The Playlist», kuid teisalt ei saa eirata fakti, et aasta-aastalt on kasvanud muusikaloojate rahulolematus suuremate platvormide tulujaotussüsteemiga.