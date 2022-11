Teatriliidud muudavad proovisaalid noortele teatritegijatele turvalisemaks

Eestis on mitusada teatriringi, teatrikooli ja kooliteatrit – tegu on ühe populaarseima ja armastatuma harrastuse, kunstivormi ja ajaveetmisviisiga. Teatritegemine võimaldab enese avamist ja koostöövõime kasvatamist, lavahirmu ületamist ning ennekõike turvalist ja mängulist keskkonda, kus neid oskusi proovida ja arendada. Noorte usaldus ja avatus panevad aga suure vastutuse juhendajale, et kodust ja koolist kaasa toodud muredele õigesti reageerida ning tajuda piire, kuidas noortega suhelda.

Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna ennetusteenuste juhi Mari-Liis Männi sõnul on noortega töötavate spetsialistide koolitamine laste heaolu silmas pidades aina olulisem, sest tihti on just nemad esmased märkajad ja muredele reageerijad. «Selleks, et lapsed ja noored tunneksid end turvaliselt ja hoituna, on oluline anda ka teatriõpetajatele praktilisi oskusi ja teadmisi, kuidas abivajaduse märkamisel käituda,» vahendab Mänd.