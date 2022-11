Eesti kunstniku loodud fallosed on põhjustanud Lätis suure tüli

«Võib-olla tuleks ette näha eraldi ruumid, kuhu saab kirjutada, et on provokatiivseid materjale, mis võivad tekitada erinevaid reaktsioone, või panna kirja, et tegemist on näitusega, mis on mõeldud vanusele 18+. Kui mõni pere tuleb näiteks pärast kirikuskäimist, aga seal on risti külge kinni jäänud peenised... Siis vabandust. Rääkisime Mark Rothko kunstikeskuse juhiga ja ta nõustus, et Daugavpils pole selliseks näituseks valmis, aga kui Daugavpils pole valmis, siis milleks see näitus Daugavpilsis on?» rääkis Vassiljev.