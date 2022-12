Laulja Céline Dion põeb haruldast haigust

«Olen pikka aega tegelenud oma terviseprobleemidega ja mul on olnud väga raske nende väljakutsetega silmitsi seista... Nüüd teame, et see on SPS, mis on põhjustanud kõik spasmid, mis mul on olnud,» sõnas Dion avalduses.

«Kahjuks mõjutavad spasmid minu igapäevaelu kõiki aspekte: need tekitavad raskusi kõndimisel ja ei lase mul kasutada oma häälepaelu, et laulda nii, nagu ma olen harjunud,» jätkas ta. «Minu kõrval töötab suurepärane arstide meeskond, kes aitab mul paremaks saada, ja mu kallid lapsed, kes on mulle toeks ja annavad mulle lootust. Ma töötan iga päev oma tugimeditsiini terapeudiga, et taastada jõud ja võime uuesti esineda, kuid pean tunnistama, et see on olnud raske võitlus.»

Selle diagnoosi tulemusel on Dion oma 2023. aasta kevadel algava Euroopa turnee edasi lükanud, et «keskenduda oma tervisele».