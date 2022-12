Kultuuri lühiuudised: Meisterjaan tähistab vinüüli ilmumist

Suri filmihelilooja Angelo Badalamenti

11. detsembril suri 85-aastaselt filmihelilooja Angelo Badalamenti. Peamiselt sai ta tuntuks David ­Lynchi ihuheliloojana, luues tema filmidele neid kõhedalt ja kummastavalt ilusaid palu, milleta Lynchi filmid poleks kindlasti need, mis nad on. Badalamenti kuulsaim Lynchi-lugu on ehk «Twin Peaksi» teemalugu. Selle eest sai ta ilmumise aastal ka Grammy. Samuti töötas ta enamiku teiste Lynchi filmide juures. Ka komponeeris ta 1992. aasta Barcelona olümpiamängude teemaloo. Tema mõju popkultuurile on kindlasti suurem kui loodud teoste arv.