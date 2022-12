AK ⟩ Kui loll peab olema, et saada petta ja peksa ka pühakojas?

Üks inimeksistentsi ­suuri paradokse on see, et ­silmatorkavalt ­paljusid meie hulgast – ­iseäranis neid, kes peavad end isikusena vaimses plaanis ärksaks ja edasijõudnuks – ­takistab elu nautimast suutmatus tulla emotsionaalselt toime teadmisega, et ükspäev tuleb ­kindlasti surra.

Iseäranis rahutuks tegevalt ja demotiveerivalt näib sealjuures ­mõjuvat usaldusväärse ja kontrollitava info puudumine selle ­kohta, kas pärast mõttelisi lõputiitreid ootab teispool transtsendentset pimedusemüüri ees midagi muud kui ­ääretu ja lõputu olematus.

Just seda võimalikku olematust ei suuda inimene millegipärast kuidagi ära händlida. Asjaolu, et bioloogilises plaanis saame paratamatult mullaks ja väetiseks ning elame geenikoodi räbalatena edasi oma lastes ja lapselastes (kel neid olema satub), ei paista olevat just suur lohutus.

Mistap otsib inimene siin maa peal ikka endale ühtaegu nii meta­füüsilist isa kui ka metafüüsilist kodu. Ehk teisisõnu: religioosset õpetust, mis suudaks veenval ja rahustaval moel lubada, et inimene on tegelikult jumalikku ja kosmilist päritolu ning meid – või vähe­malt meie surematuid hingekesi – oodatakse pärast surma kuskil kaadri taga pikisilmi ning kohale jõudes algab VIP-teenindusega õnnis, luksuslik ja vaevustevaba igavene elu.