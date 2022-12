Eestlased said pähe! Läti kunstnikke tunnustati magusa preemiaga

Žüriiliikme, Läti Kunstiakadeemia prorektori ja maaliosakonna professori Andris Vītoliņši sõnul avaldavad võidutööd muljet nii oma suurejoonelisuse kui ka tehnilise teostuse poolest. Konkursi ellukutsunud NOBA.ac kunstikeskkonna eestvedaja Andra Orn lisab, et kui tavaliselt on heitlus preemiate nimel olnud väga tasavägine, siis tänavu edestasid nii Grand Prix kui ma maalipreemia pälvinud kunstnikud konkurente märkimisväärselt. «Žüriiliikmed nägid neis kunstnikes tugevad potentsiaali rahvusvahelisel areenil silma paista, käsitledes aktuaalseid teemasid ja teemasid,» lisab Orn.

Peapreemia laureaat Laura Aizporiete sõnab, et kuigi maalimine on tema jaoks kõige köitvaim kunstivorm, püüab ta distantseeruda selle traditsioonilisematest võtetest. «Maalimisel on võimalik kasutada paljusid erinevaid materjale nagu kristalle, tolmu, roostet, puitu. Mind huvitab erinevate materjalide, ainete ja kemikaalidega katsetamine, sest see toob kaasa põnevaid ettearvamatuid tulemusi. Alates 24. veebruarist, kui pidin Ukrainast Kiievist kiiresti lahkuma, olen ümber hinnanud oma huvid ja prioriteedid ning kunsti kui kommunikatsioonvormi võimalused. Hetkel keskendun memoriaalkunstile ja ühiskondlikult vastutustundlikule aktiivsele kunstile,» lisab ta.