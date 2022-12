Kas aasta suurim hitt? «Avatar 2» rühib miljardi dollari suunas

On põhjust arvata, et 13 aastat oodatud spektaakel «Avatar: Vee olemus» jõuab aasta lõpuks miljardi dollarini ning hakkab valitsema edetabelit, kuhu ihkab küündida iga Hollywoodi suurfilm. Ameerikas on «Avatar: Vee olemus» teeninud 288 miljonit dollarit. Eestis korjas see ulmemärul avanädalavahetusel 263 000 eurot.