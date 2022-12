Erakordset uusaastakontserti dirigeerib sünnipäevaline Paavo Järvi

Uusaastakontsert jõuab publikuni Eesti Kontserdi ja suurtoetaja AS Liviko koostöös. «On suur rõõm ja au, et saame oma uusaastakontserdiga tuua ühele lavale kokku muusikamaailma tõelised tipud, ning on väga uhke tunne, et Paavo Järvi oma juubelikontserdid just Eesti publikule kingib,» lausus Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.