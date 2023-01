Kõva sõna: New Yorgi džässiajakiri valis Eesti saksofonisti albumi aasta parimate hulka

New Yorgis tegutsev džässiajakiri The New York City Jazz Record avaldas oma valiku aasta parimatest džässalbumitest erisugustes kategooriates. Parima sooloalbumi kategoorias välja toodud viie albumi seast võib leida ka eestlase Maria Fausti esimese sooloalbumi «MOnuMENT», mis ilmus 17. juunil.