Suured plaanid: selgus 2025. aasta rahvamuusikapeo loominguline juht

Rahvamuusikapeo loomingulise juhi konkurss toimus 2022. aasta novembris. Konkursikomisjon tegi ettepaneku asuda 2025. aasta rahvamuusikapeo juhiks Helin Pihlapile. Konkursikomisjoni esimehe Juhan Uppini sõnul vaimustas komisjoni eelkõige Pihlapi nooruslik energia, nägemus nii 2025. aasta rahvamuusikapeost kui ka rahvamuusikast laulu- ja tantsupeo protsessis tervikuna. Tal on oskus ja soov minna teemadega süvitsi, tunnustades ühelt poolt juba sissetöötatud peo formaati, otsides samas ka värskust.

«Olles rahvamuusika keskel üles kasvanud, jagab Helin Pihlap suurepäraselt seda vaimsust ning omab ka laiemat visiooni, kuidas pärimust kaasaegses kultuurikeskkonnas hoida. Vaatamata oma noorusele on ta andnud üsna tugeva panuse eesti rahvamuusika edendamisse nii muusiku ja õpetajana kui ka õppematerjalide loojana. Samuti on ta avaldanud muljet varasemate muusikasündmuste korraldamises,» kommenteeris Juhan Uppin, kes on ise siiani neljal korral rahvamuusikapeo loomingulise juhi rolli täitnud.