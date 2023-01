Uus üritustesari tutvustab ägedat underground-muusikat

Tusk Mite on breakcore-skeene üks olulisemaid ja meisterlikumaid tegijaid. Tal on diagnoositud haruldane neuroloogiline seisund sünesteesia, mis tähendab, et ta näeb ja tunnetab heli visuaalselt värvide ja kujunditena. Seda elamust on tänu erilahendustele kuulajal võimalik ka ise kogeda tema albumi «P H ▽ T I S M S» esitlusel. Tusk Mite on varasemalt avaldanud albumi «Plastic Planet» ning ühisalbumi hyperglitchi teerajaja, Sunnkiga.