Eesti Rahva Muuseum õpetab kriisis toime tulema

«Minu erilised lemmikud Naiskodukaitse tegevuses on ohutushoid, kriisideks valmistumine ja neis hakkamasaamine, elanikkonnakaitse ja evakuatsioon,» ütles naiskodukaitsja Kadri Vider. «Igalt sõbralt küsin, kas tal «Ole valmis!» äpp on läbi loetud ja jõuludeks saavad sugulased minult ikka praktilisi kinke, mis seotud kriisivalmidusega. Mardi- ja kadrisantidele annan lisaks kodumaistele õuntele kaasa alati ka helkurid.»

«Koduses keldris hoolitsen, et kriisivarud oleks tarbimiskõlbulikud ja töökorras,» lisab Vider. «Alla poole paagi autokütusel kuluda ei lase ja kerge fliistekk, energiabatoonid, veevaru ning lumelabidas on lisaks tavapärasele varustusele (apteek ja tööriistad!) autos alati olemas. Minu seljakotis on alati laetud akupank, juhtmed, termotekk ja 200-liitrine ehitusprahi kott. Veebi-, tarkvara- ja riistvarakontodele on võimalusel lisatud 2-astmeline autentimine ja sotsiaalmeedias käitun põhimõttel: «Ära usalda, pigem kontrolli!»»