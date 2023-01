Kitarrivirtuoos Jeff Beck suri haigusesse: sõber Johnny Depp püsis haiglas tema kõrval

Inglismaalt pärit Jeff Becki on sageli nimetatud üheks läbi aegade parimaks ja innovaatilisemaks kitarristiks. Beck pani aluse džässrokile ja aitas oma eksperimentaalse stiiliga panna aluse nii psych rockile kui heavy metalile. Beck võitis karjääri jooksul kaheksa Grammy auhinda ning ta võeti nii The Yardbirdsi liikmena kui sooloartistina Rock and Roll Hall of Fame'i.