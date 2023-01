Kes hakkab järgmisest nädalast juhtima Jõhvi kontserdimaja?

Alates esmaspäevast, 16. jaanuarist asub Eesti Kontserdi hallatavat Jõhvi kontserdimaja juhtima aastaid Ida-Virumaa kultuuri- ja spordielu edendanud Mihhail Kastritski.

Mihhail Kastritski asub juhtima Jõhvi kontsrdimaja Foto: Eesti Kontsert

«Mihhailil on olemas nii vajalikud teadmised kui ka siiras tahe. Usun, et see annab sõnumi kõigile Ida-Virumaa inimestele, et kui oled võimekas, töökas ja pühendunud, siis on olemas kõik võimalused end ka oma kodu lähedal realiseerida,» ütles Orro.

Mihhail Kastritski on lõpetanud Sillamäe Majanduse ja Juhtimise Instituudi ja õppinud Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis, hetkel omandab ta Tartu Ülikoolis magistrikraadi kultuurikorralduse erialal. Kastritskil on pikaajaline töökogemus nii kultuurikorralduse sisu kui ka taristu juhtimisel. Aastatel 2008–2019 töötas ta Kohtla-Järve kultuurikeskuse direktori asetäitjana, aastatel 2019–2023 oli ta Kohtla-Järve spordikeskuse direktori kohusetäitja.

«Eesti ühe olulisema kontserdimaja juhtimisega kaasneb suur vastutus leida tasakaal traditsioonide ja värskete ideede vahel. Jõhvi balletifestival ja suvefestival «7 linna muusika» on ühtaegu kogu Ida-Virumaa visiitkaardid ning need peavad jätkuma. Samas plaanin uusi kõrgetasemelisi algatusi, mis aitavad Jõhvi kultuurielule uue hingamise anda,» rääkis Kastritski. «Minu jaoks on olulised partnerlus ja koostöö. Tahan edendada koostööd teiste Ida-Virumaa kultuuriorganisatsioonide, omavalitsuste ja kogukonnarühmadega, et laiendada Eesti Kontserdi mõju piirkonnas,» lisas ta.

Kertu Orro tundis heameelt, et viimasel ajal on riik hakanud Ida-Virumaale värskema pilguga vaatama ning mõistnud, et ehkki regioon on teistest maakondadest küll pisut erilisem, tuleb siinse kultuurielu elavdamisse innukamalt panustada. «Eesti Kontserdile on Jõhvi olnud koduks 18 aastat, mis on võimaldanud kohalikul kogukonnal kõrgkultuurist ja kõrgetasemelisest klassikalisest muusikast osa saada ka ilma teise Eesti otsa sõitmata. Usun, et meie kogemusi ja kontakte ära kasutades leiab siia tee veel rohkem kultuuritegijaid, sest mida paksema kultuurikihiga on Eesti eri regioonid, seda tugevam on Eesti tervikuna,» lausus Eesti Kontserdi juht.