OTSINGUD TULUTUD ⟩ Matkama suundunud kultusnäitleja on nädal aega jäljetult kadunud

Briti näitlejat, keda teatakse kolm Oscarit võitnud romantilisest filmist «Vaatega tuba» ning ämbliku-õudukast «Araknofoobia», mindi nädalavahetusel mäele otsima, kuid matkarajal olid nii kehvad tingimused ja otsingurühmi ähvardas nii suur laviinioht, et otsingud tuli ajutiselt peatada. Kui ilm vähegi lubab, kasutatakse Sandsi leidmiseks ka helikopterit ning droone.

San Bernardino politsei andis teada: «Viimase ajal tormid on kaasa toonud hunnikute viisi lund ja jääd, mistõttu ei ole olud matkajatele soodsad. Isegi nendele, kellel on kõvasti kogemust.» Sandsi kadumisest andis teada tema kirjanikust abikaasa Evgenia Citkowitz, otsingutest võtavad osa ka Sandsi kolm last.